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Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, на подходе еще несколько государств, сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

"Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств", - сообщил министр.

Венгрия Россия

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