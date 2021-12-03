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Глава Минсельхоза предложил Хорватии договориться о признании сертификатов о прививках

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза, сопредседатель российско-хорватской межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Патрушев предложил Хорватии обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Это предложение было сделано на заседании межправкомиссии 3 декабря, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Со стороны Хорватии комиссию возглавляет министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич.

Предложение Патрушева было сделано в контексте перечисления важных сфер сотрудничества двух стран, одной из них министр назвал борьбу с коронавирусом.

Еще одним из важных направлений работы комиссии является восстановление туристических потоков между странами в условиях пандемии. За первое полугодие 2021 года количество поездок из России в Хорватию увеличилось в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметили в пресс-службе.

На заседании также упоминалось сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, образования и научно-технической области и сельского хозяйства. С начала года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился более чем в два раза, отметили в министерстве.

Хорватия Минсельхоз Дмитрий Патрушев Томислав Чорич коронавирус

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