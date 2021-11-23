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Инуиты потребовали от Дании компенсации за неудачный социальный эксперимент

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Шесть инуитов – коренных гренландцев, вывезенных детьми в Данию в 1951 году в рамках признанного неудачным социального эксперимента, требуют компенсации от датского государства.

Каждый из шести человек требует выплаты $37,8 тыс., приводит "Би-би-си" слова их адвокатов.

Власти Дании на данный момент никак не комментируют это требование.

Гренландцы, которым сейчас больше 70 лет, являются оставшимися членами группы из 22 детей, которых забрали из их домов для обучения и социальной адаптации в Дании. Из них хотели вырастить "маленьких датчан".

Когда они позже вернулись в Гренландию, их поместили в сиротский приют, и многие больше не видели своих семей.

Гренландия Дания

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