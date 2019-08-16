Данию удивила идея Трампа купить Гренландию
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Дании с недоверием отнеслись к новостям о предполагаемых планах президента США Дональда Трампа купить ее автономную территорию - Гренландию.
Британская The Independent цитирует представителя Датской народной партии Сёрена Йесперсена, который назвал смехотворным предположение о том, что Дания продаст США 50 тыс. своих граждан.
"Если он в самом деле обдумывает такой план, это окончательное доказательство того, что он сошел с ума", - заявил Йесперсен о Трампе.
Депутат от Социал-либеральной партии Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", но подчеркнул, что нужно серьезно относиться к растущим интересам США в Арктике. Депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что "это многое говорит о Трампе, который в самом деле полагает, что можно купить целую страну и весь народ".
Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, занимавший этот пост в 2009-2011 годах, в свою очередь отметил, что это, наверное, первоапрельская шутка, "жаль только не сезон".
The Independent отмечает, что часть советников Трампа сочла его слова о Гренландии шуткой, однако некоторые сотрудники Белого дома отнеслись к ним всерьез.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально не озвучила реакцию на информацию о возможных планах Трампа.
Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика. Но неясно, будет ли тогда затронута тема с покупкой Гренландии, уточняет издание.
Ранее о предполагаемых планах в отношении Гренландии сообщила газета The Wall Street Journal.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.
В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.
В 1917 году США приобрели за $25 млн Датскую Вест-Индию - колонию Дании в архипелаге Малых Антильских островов. Бывшая колония получила название Американские Виргинские острова.