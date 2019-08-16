Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Дании с недоверием отнеслись к новостям о предполагаемых планах президента США Дональда Трампа купить ее автономную территорию - Гренландию.

Британская The Independent цитирует представителя Датской народной партии Сёрена Йесперсена, который назвал смехотворным предположение о том, что Дания продаст США 50 тыс. своих граждан.

"Если он в самом деле обдумывает такой план, это окончательное доказательство того, что он сошел с ума", - заявил Йесперсен о Трампе.

Депутат от Социал-либеральной партии Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", но подчеркнул, что нужно серьезно относиться к растущим интересам США в Арктике. Депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что "это многое говорит о Трампе, который в самом деле полагает, что можно купить целую страну и весь народ".

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, занимавший этот пост в 2009-2011 годах, в свою очередь отметил, что это, наверное, первоапрельская шутка, "жаль только не сезон".

The Independent отмечает, что часть советников Трампа сочла его слова о Гренландии шуткой, однако некоторые сотрудники Белого дома отнеслись к ним всерьез.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально не озвучила реакцию на информацию о возможных планах Трампа.

Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика. Но неясно, будет ли тогда затронута тема с покупкой Гренландии, уточняет издание.

Ранее о предполагаемых планах в отношении Гренландии сообщила газета The Wall Street Journal.