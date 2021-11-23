В Израиле начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Израиле со вторника начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает агентство Associated Press.

"Это защитит наших детей, а также их родителей", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, когда его девятилетний сын Давид получил первую дозу вакцины.

В связи с тем, что спрос на вакцинацию в этой возрастной группе в первый день оказался достаточно низким, премьер решил вакцинировать сына, чтобы побудить других родителей сделать прививку своим детям, отмечает AP.

Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в Израиле продолжает падать, однако, согласно данным министерства здравоохранения страны, большая часть новых случаев вируса приходится на детей и подростков. В частности, на детей в возрасте от 5 до 11 лет приходится около половины активных случаев заболевания.

Власти Израиля рассчитывают, что вакцинация детей позволит снизить заболеваемость и избежать новой волны коронавируса.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,1 тыс. смертей от заболевания.