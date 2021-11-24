Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подумать о создании вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

Об этом глава государства сообщил в среду на совещании с членами российского правительства. "Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в КНР начали уже работать над вакциной для детей с двух лет", - заявил Путин.

"Нам тоже нужно над этим подумать", - добавил он. Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, тем более для детей.

"Они (вакцины для детей - ИФ) просто должны быть у нас в наличии, поэтому я прошу правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом в отведенные для этой работы сроки все профинансировать, проследить, как идет работа и поддержать специалистов, которые этим называются", - заявил президент.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет.

При этом она отметила, что в соответствии с федеральными законами профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей, либо другого законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, или самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

"Также хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая, она существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волну. И поэтому здесь тоже нужно принимать соответствующие решения", - сказала вице-премьер.

Вакцина для подростков "при благоприятном исходе" может быть введена в гражданский оборот в конце декабря, также сообщила Голикова, отвечая на соответствующий вопрос Путина.