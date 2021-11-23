В аэропорту Минска задержали курдскую журналистку

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Курдский телеканал NRT сообщил о задержании своей журналистки в аэропорту Минска.

"У нее изъяли все ее журналистское оборудование", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник. Али пыталась добраться до границы Беларуси с Польшей, чтобы осветить миграционный кризис.

"Многие из мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Белоруссии, являются курдами, и NRT как курдский канал освещает этот вопрос с самого начала ситуации", - поясняется в сообщении телеканала.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В настоящее время около двух тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе. ЕС обвиняет власти Белоруссии в организации миграционных потоков и называет это "гибридной агрессией".