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В Белоруссии заявили, что не задерживали курдскую журналистку

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Государственном пограничном комитете Белоруссии опровергли информацию о задержании журналистки курдского телеканала NRT Чжан Али (Zhyan Ali) и изъятии у неё техники для работы.

"Никаких процессуальных действий с ней не совершалось, никто у неё ничего не изымал", - сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По его словам, журналистка прибыла рейсом из Стамбула в аэропорт Минска в понедельник. "При въезде она задекларировала свою цель (поездки - ИФ) как работа в качестве журналиста иностранного СМИ на территории Беларуси. Однако документов, разрешающих такую деятельность, у неё не было. В частности, аккредитации министерства иностранных дел", - пояснил Бычковский.

"По этой причине ей было отказано во въезде и рекомендовано решить вопросы, связанные с аккредитацией. В тот же вечер вчера она в 21:40 улетела обратным рейсом в Стамбул", - добавил он.

Ранее NRT сообщил о задержании Али и изъятии у нее журналистского оборудования.

Белоруссия

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