"Спутник Лайт" зарегистрирован в Лаосе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лаос одобрил применение на своей территории российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", сообщает во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Лаос стал 20-м государством, зарегистрировавшим российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19, отметили в РФПИ.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). Ранее во вторник РФПИ также сообщил о его регистрации в Сан-Марино.

Как сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, еще в 30 государствах препарат находится в процессе регистрации. Также в начале сентября Бахрейн начал применять российскую вакцину в качестве дозы-бустера для привитых граждан наряду с вакциной Pfizer/Biontech.

Лаос зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" 4 марта этого года. При этом "Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.