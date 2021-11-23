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"Спутник Лайт" зарегистрирован в Сан-Марино

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Сан-Марино одобрило использование в республике российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" и одобрен уже в 18 странах. Как ранее сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, еще в 30 государствах препарат находится в процессе регистрации. Также в начале сентября Бахрейн начал применять российскую вакцину в качестве дозы-бустера для привитых граждан наряду с вакциной Pfizer/Biontech (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

19 февраля в Сан-Марино уже была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V". Как в начале сентября сообщал глава РФПИ Дмитриев, в ходе вакцинации населения республики от коронавируса она показала эффективность в 94,8%, в том числе против штамма "дельта". Такие данные были получены от Минздрава Сан-Марино, параметр оценивался "на основе мониторинга данных за период 25 февраля - 23 августа 2021 года", уточнили в пресс-службе РФПИ.

Кампания по вакцинации началась в Сан-Марино в конце февраля, 85% жителей республики привились "Спутником V", разработанным центром им. Гамалеи Минздрава России.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Сан-Марино Спутник Лайт РФПИ Коронавирус

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