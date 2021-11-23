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Представитель Джонсона рассказал о его здоровье после странной речи о свинке Пеппе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на простуду, физически здоров, полностью осознает, что он делает, и сфокусирован на работе, заявил его представитель во вторник, пишет газета The Guardian.

Беспокойство состоянием здоровья Джонсона породило его выступление в понедельник с речью к Федерации британской промышленности. В своей речи премьер пародировал ревущий автомобильный двигатель и рассказал, как посещал Peppa Pig World - тематический парк аттракционов, посвященный детскому мультсериалу "Свинка Пеппа". До этого он около 20 секунд пытался разобраться в бумагах на подиуме, несколько раз повторив "прошу прощения".

"Вчера я посетил Peppa Pig World... Поднимите руки, если вы были в Peppa Pig World! Мне очень понравилось. Peppa Pig World - это очень даже мое место. Там очень безопасные улицы, хорошая дисциплина в школах, делается большой упор на новые системы общественного транспорта. Хотя они немного стереотипно относятся к Папе Свину (персонаж мультсериала - ИФ)", - заявил Джонсон.

Представитель Джонсона признал, что "премьер-министр ненадолго потерялся в своей речи". "Он произнес сотни речей. Я не думаю, что есть что-то необычное в том, что в редких случаях люди могут вот так теряться", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Великобритания Борис Джонсон

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