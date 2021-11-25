Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жителей Великобритании призвали привиться третьей дозой до 11 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Британское правительство обратилось к жителям страны с призывом сделать третью бустерную дозу вакцины до 11 декабря, чтобы убедиться, что они "хорошо защищены от COVID-19 в преддверии рождественских праздников", сообщает в четверг газета The Guardian.

"Люди, которые получат бустерную дозу к 11 декабря, будут хорошо защищены от коронавируса к Рождеству. После увеличения числа случаев заболевания и возвращения к локдаунам в Европе тем, кому нужно делать бустерную дозу, было настоятельно рекомендовано сделать это как можно скорее, чтобы защитить себя, своих близких и помочь снизить нагрузку на национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS)", - приводит The Guardian слова представителя департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

В миреВОЗ заявила, что вакцины дают людям "ложное ощущение безопасности"Читать подробнее

Согласно недавним исследованиям, иммунитет против инфекции значительно снижается в течение шести месяцев после двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Эксперты говорят, что исследование подчеркивает важность бустерной дозы, передает The Guardian.

Новое предупреждение вышло после того, как в Европе начали фиксировать антирекорды случаев заболевания COVID-19.

Так во Франции во вторник зафиксировали около 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране за последние несколько месяцев. В Нидерландах в понедельник за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число выявленных случаев за последние семь дней.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,9 млн заражений, около 144,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 8,1 млн человек выздоровели.

Великобритания коронавирус

Новости по теме

Новости

Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом"

Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

В Белоруссии сообщили о задержании более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов в этом году

Интерпол возглавил представитель ОАЭ

Пандемия коронавируса

ВОЗ заявила, что вакцины дают людям "ложное ощущение безопасности"

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 259 млн человек

На снимках со спутника заметили признаки работы ядерного комплекса в КНДР

СМИ сообщили о противодействии администрации США санкциям против "Северного потока 2"

СМИ сообщили о противодействии администрации США санкциям против "Северного потока 2"

Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

Посол РФ Антонов раскритиковал экспортные ограничения США в отношении МФТИ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });