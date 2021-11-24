ЕС призвал Москву отменить указ Путина о гуманитарной поддержке Донбасса

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз считает необходимым, чтобы власти России с целью не ухудшать обстановку на востоке Украины отменили указ президента РФ о гуманитарной поддержке ЛНР и ДНР, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить предпринимать односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении Стано.

По версии Брюсселя, этот указ "направлен на дальнейшее отделение временно не контролируемых (Киевом - ИФ) районов Донецкой и Луганской областей от Украины - в нарушение целей Минских договоренностей".

В заявлении утверждается, что подобные односторонние действия Москвы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в сфере таможенного контроля, и грозят усилить напряженность, сохранить статус-кво в регионе и воспрепятствовать реинтеграции Украины.

Указ президента России Владимира Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", в частности, признает действительными в РФ сертификаты о происхождении товаров, производимых в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял после подписания указа, что документ нарушает Минские договоренности.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что в рамках указа президента России о помощи Донбассу ДНР планирует экспортировать в РФ продукцию черной металлургии, металлообработки, машиностроения, химической промышленности, стройматериалы, а также продукцию сельского хозяйства.