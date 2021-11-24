Следующее заседание ТКГ назначено на 8 декабря

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится в среду, 8 декабря.

"Заседание Контактной группы завершено. Следующая встреча состоится 8 декабря", - сообщили в среду в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в режиме видеоконференции.

Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов по итогам заседания в среду посетовал, что украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом Дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, "настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность".

Он обвинил украинскую сторону в срыве переговорного процесса "под любым надуманным предлогом". "Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп Контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов. Он также заявил, что Киев продолжает обстрелы Донбасса, "одновременно бравируя в прессе применением запрещенных Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых беспилотных летательных аппаратов".

В свою очередь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщила в фейсбуке, что продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Нормандского формата 2019 года. Украинская делегация также призвала РФ поддержать инициативу об обращении ТКГ к Международному Комитету Красного Креста для проведения расследования обстоятельств смерти в Макеевке украинца Руслана Макарца.