Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Следующее заседание ТКГ назначено на 8 декабря

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится в среду, 8 декабря.

"Заседание Контактной группы завершено. Следующая встреча состоится 8 декабря", - сообщили в среду в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в режиме видеоконференции.

Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов по итогам заседания в среду посетовал, что украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом Дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, "настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность".

Он обвинил украинскую сторону в срыве переговорного процесса "под любым надуманным предлогом". "Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп Контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов. Он также заявил, что Киев продолжает обстрелы Донбасса, "одновременно бравируя в прессе применением запрещенных Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых беспилотных летательных аппаратов".

В свою очередь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщила в фейсбуке, что продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Нормандского формата 2019 года. Украинская делегация также призвала РФ поддержать инициативу об обращении ТКГ к Международному Комитету Красного Креста для проведения расследования обстоятельств смерти в Макеевке украинца Руслана Макарца.

Россия Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Что произошло за день: среда, 24 ноября

США ввели экспортные ограничения в отношении российского вуза

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

Премьер Молдавии призвала парламент ускорить выделение денег для выплаты долга "Газпрому"

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

США запустили уникальную миссию по изменению траектории астероида

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });