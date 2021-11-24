Глава Orange получил один год лишения свободы условно по "делу Тапи"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Французский суд приговорил главного исполнительного директора французской телекоммуникационной компании Orange Стефана Ришара к условному лишению свободы сроком на один год по давнему делу о незаконных выплатах государства в пользу предпринимателя Бернара Тапи.

Парижский апелляционный суд в среду также постановил Ришару выплатить штраф в размере 50 тыс. евро.

Решение вынесено в рамках так называемого "дела Тапи", затронувшего многих людей, включая и нынешнюю главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, на тот момент занимавшую пост министра финансов Франции.

В 1993 году Тапи, бывший владелец футбольного клуба "Олимпик", продал принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого он затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Тапи занять министерский пост, не совместимый с подобными вложениями.

После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Тапи и в 2008 году потребовала выплатить ему 420 млн евро.

Лагард, подписавшая документ о выплате компенсации Тапи, в 2016 году была признана виновной в халатности. В отношении Ришара, который был главой администрации Лагард и обвинялся в пособничестве мошенничеству, расследование продолжилось.

В апреле 2019 года прокуратура потребовала наказать Ришара лишением свободы на 3 года, штрафом в размере 100 тыс. евро, а также пятилетним запретом на госслужбу. Однако уже летом парижский уголовный суд оправдал Ришара.

Позднее французские судьи выдвинули новые обвинения против Ришара в участии в сговоре с целью мошенничества за его предполагаемые действия в отношении комиссии судей и ее решения о назначении компенсации Тапи в 420 млн евро.

Ришар в отдельном заявлении отказался признавать свою вину и сообщил, что подаст апелляцию.