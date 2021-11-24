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США ввели экспортные ограничения в отношении российского вуза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

"Бюро по вопросам промышленности и безопасности приняло решение добавить Московский физико-технический институт в список, относящийся к конечным потребителям военной продукции (MEU list). Решение принято в связи с тем, что институт производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в среду.

Минторг поясняет, что это решение позволяет ограничивать экспорт, реэкспорт и передачу продукции физическим лицам и компаниям "в случаях, когда есть разумная доля вероятности того, что они занимались, занимаются или будут заниматься деятельностью, подрывающей нацбезопасность или внешнюю политику США".

Министерство поясняет, что, среди прочего, люди, компании и структуры из этого черного списка для покупки некоторых видов товаров в США должны получать специальную лицензию.

США МФТИ

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