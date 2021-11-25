Посол РФ Антонов раскритиковал экспортные ограничения США в отношении МФТИ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - США продолжают "деструктивную линию на разрушение связей" в областях, которые не связаны с политикой, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введенные Минторгом США экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

"Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем" не выдерживают критики. Не секрет, что вуз готовит технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК (военно-промышленного комплекса - ИФ). Но каким образом это угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов, можно только догадываться. Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в фейсбуке посольства РФ в США.

Антонов добавил, что "каждые новые рестрикции - упущенная возможность для нормализации двусторонних связей".

В среду министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении МФТИ. Российский вуз попал в список конечных потребителей военной продукции (MEU list), поскольку, по мнению Минторга США, "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Cотрудничество с организациями из списка MEU требует получения специальных лицензий.