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Космический грузовик "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" расстыковался с модулем "Наука", освободив шлюз для прибывающего на МКС в пятницу модуля "Причал", следует из трансляции "Роскосмоса".

Как сообщили в ходе трансляции, корабль отстыковался от станции в 14:23 по московскому времени.

По данным "Роскосмоса", в четверг в 17:34 по Москве двигатель корабля "Прогресс МС-17" будет включен на торможение, в 18:08 он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

"Российские специалисты прогнозируют, что в 18:17 несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 1880 км от города Веллингтон и 7 740 км от города Сантьяго. Госкорпорация "Роскосмос" выполнила все процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что корабль "Прогресс МС-17" отстыкуется от гермоадаптера модуля "Наука" вместе с переходной проставкой, которая в настоящее время обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии "Союз МС" и "Прогресс МС". Таким образом, у модуля "Наука" появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем "Причал".

Накануне ракета-носитель "Союз-2.1б" с модулем "Причал" штатно стартовала в 16:06 с площадки №31 космодрома Байконур. Полет модуля продлится двое суток. Стыковка к надирному порту модуля "Наука" намечена на 26 ноября в 18:25.

Прогресс МС-17 МКС

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