Грузовой корабль "Прогресс МС-17" затоплен в Тихом океане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) ранее в четверг, затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"В 14:23 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля "Наука" Международной космической станции. Спустя четыре часа он был сведен с орбиты, а несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации.

Падение несгораемых элементов конструкции корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 1880 км от города Веллингтон и 7740 км от города Сантьяго.

Ранее в четверг в 14:23 по Москве "Прогресс МС-17" отстыковался от модуля "Наука". Таким образом, у модуля "Наука" появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем "Причал".

Накануне ракета-носитель "Союз-2.1б" с модулем "Причал" штатно стартовала в 16:06 с площадки №31 космодрома Байконур. Полет модуля продлится двое суток. Стыковка к надирному порту модуля "Наука" намечена на 26 ноября в 18:25.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.