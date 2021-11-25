Черноморский флот начал отслеживать эсминец "Арли Бёрк", вошедший в Черное море

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Черноморский флот отслеживает ракетный эсминец "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke), который зашел в Черное море, сообщили российские военные.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Орли Берк" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", - сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил в четверг Шестой флот ВМС США. "USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе" - говорится в сообщении.

США направили очередной корабль в Черное море на фоне заявлений Вашингтона о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.