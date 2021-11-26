Российский корабль провел стрельбы в Чёрном море на фоне захода эсминца США

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ракетный катер Черноморского флота "Шуя" в ходе учения выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав в морском полигоне выполнил комплекс подготовительных, а затем зачётных стрельб по морским и воздушным целям из артиллерийского и ракетного вооружения корабля с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что экипаж также отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите катера и его обороне при стоянке на незащищённом рейде.

"Выход корабля в море был выполнен в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота", - сказали в штабе ЧФ.

Накануне российские военные сообщили о слежении за ракетным эсминцем "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke), который зашел в Черное море.

Решение США направить в Черное море ракетный эсминец Arleigh Burke усиливает напряженность в регионе, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

Он заявил, что появление в Черном море новых кораблей НАТО чревато военными инцидентами. "США всё-таки неймется. Добьются, что какой-то конфликт произойдет. Люди могут просто не выдержать напряжения", - сказал Кравченко.

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил в четверг Шестой флот ВМС США.

США направили очередной корабль в Черное море на фоне заявлений Вашингтона о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.

Этой осенью в Черное море заходили американский штабной корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни"), эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк"). Российские военные сообщали, что за их действиями следили флагман Черноморского флота крейсер "Москва", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин". В середине ноября Mount Whitney и Porter покинули Черное море.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря, активизации полетов разведывательной авиации и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей. "Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).