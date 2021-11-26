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Новый модуль "Причал" пристыкуется к МКС в пятницу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Новый узловой модуль для МКС "Причал" пристыкуется в пятницу к модулю "Наука", запущенному к станции летом.

Как сообщалось, стыковка модуля к надирному порту модуля "Наука" намечена на 18:25 мск. Накануне от него отстыковался грузовой корабль "Прогресс МС-17".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" стартовала к МКС в среду с космодрома "Байконур". Помимо модуля корабль доставит к МКС около 700 кг грузов.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе" дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия" первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21" в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

МКС модуль Причал

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