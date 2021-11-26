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Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота

Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.

"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в Киеве в пятницу.

"У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины. Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что бизнесмена Рината Ахметова "подставляют". "Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал её, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - заключил Зеленский.

Президент добавил, что приглашает Ахметова в свой офис для беседы в связи с имеющимися данными. "Я приглашаю его на Банковую, послушать ту информацию, которой можно поделиться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "в эту всю историю Ахметова втягивает его близкое окружение". Вместе с тем Зеленский заявил: "Я в государственные перевороты не верю, и не верю, что Ахметов в это прямо-таки побежит... считаю, что это будет его фатальная ошибка".

Крупнейшему предпринимателю Украины Ахметову принадлежит ДТЭК - Донбасская топливно-энергетическая компания.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк). Группе делегировано стратегическое управление предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Украина Владимир Зеленский Ринат Ахметов

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