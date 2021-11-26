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В Киргизии сообщили о пресечении попытки захвата власти в стране

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране, сообщает в пятницу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

"Получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно-настроенных политических сил, среди которых депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти", - отметили в пресс-службе, добавив, что уже начато досудебное производство.

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Как отмечает комитет, установлено, что велся подбор около тысячи агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста, с ними проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против госструктур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков с дальнейшим подталкиванием к захвату власти. В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

Принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов этой группы.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (28 ноября в Киргизии состоятся выборы в парламент - "ИФ") к ним будут приняты жесткие меры", - заявил Жапаров в интервью киргизскому изданию aryba.kg.

"Лица, которые без повода выйдут на улицу, получат суровое наказание. Мы намерены работать открыто и справедливо. После выборов наступит пятилетний период без выборов, мы займемся экономикой", - сказал киргизский лидер.

В четверг весь личный состав МВД Киргизии в связи с предстоящими выборами депутатов парламента страны перешел на усиленный режим службы.

Киргизия

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