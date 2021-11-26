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В Иране полиция применила силу против протестующих из-за нехватки воды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Иране в городе Исфахан полиция применила силу против демонстрантов, протестующих против государственной политики управления водными ресурсами. Об этом сообщает в пятницу Al Arabiya со ссылкой на видео очевидцев.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как полиция использует против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Также есть видео, на которых демонстранты преследуют отступающих сотрудников сил безопасности.

По информации иранского новостного агентства Fars, фермеры из Исфахана, которые начали похожие акции протеста почти неделю назад, завершили демонстрации в четверг, достигнув договоренностей с властями. А люди, которые вступили в столкновения с полицией в пятницу, судя по одежде, на фермеров похожи не были.

В Fars предположили, что протесты в пятницу были организованы уже не фермерами, а группами, ведущими борьбу против иранского руководства.

В прошлую пятницу тысячи жителей Исфахана вышли на высохшее русло реки Заянде, чтобы поддержать городских фермеров и выразить свой гнев по поводу состояния реки, которая высохла из-за засухи и плохого управления.

В июле 2021 года в стране также проходили протесты из-за нехватки воды, но не в Исфахане, а в провинции Хузестан.

Иран

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