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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иранская полиция задержала десятки демонстрантов в Исфахане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы иранского полицейского спецназа проводят в субботу операцию в городе Исфахан, где в последние дни проходят акции протеста против политики властей по преодолению последствий засухи, сообщают западные СМИ.

Согласно сообщениям, полиция задержала 67 демонстрантов. Также поступает информация о получивших травмы участниках протеста.

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Протесты начались ранее в ноябре: демонстранты, включая фермеров, собирались в высохшем русле реки Заянде. С 2000 года воды в реке практически нет, за исключением нескольких коротких периодов. Участники акций обвиняют власти в несправедливом, с их точки зрения, распределении воды. Демонстранты считают, что власти не должны использовать воду из Исфахана для помощи соседней провинции Йезд, тоже страдающей от засухи.

В июле этого года в стране также прошли достаточно масштабные протесты из-за нехватки воды, но не в Исфахане, а в провинции Хузестан.

Иран

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