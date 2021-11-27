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В Мексике в ДТП с автобусом погибло 19 человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 19 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате крушения автобуса в центральной Мексике в пятницу, сообщает ABC News.

Официальные лица сообщили, что в результате крушения погибли 19 человек и 32 получили ранения. По данным Министерства здравоохранения, среди пострадавших было несколько женщин и детей. Авария произошла на шоссе в Джокисинго (штат Мехико). Туристический автобус врезался в здание после того, как у него отказали тормоза, говорится в заявлении Министерства здравоохранения штата.

Официальные лица сообщили, что автобус принадлежал туристической компании Turismo Tejeda и направлялся из муниципалитета Сахуайо (штат Мичоакан) в Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма, место христианского паломничества.

Мексика

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