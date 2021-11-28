В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Арвен"

Шторм в городе Хартлпул на северо-востоке Англии Фото: Jason Brown/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - До трех увеличилось число погибших в Великобритании в результате шторма "Арвен", который принес в Соединенное Королевство сильный ветер, дождь и снегопады, сообщает BBC News.

Смерти были зафиксированы в Шотландии, Северной Ирландии и на северо-западе Англии. Во всех случаях люди погибли из-за упавших деревьев.

Из-за снегопада на трассе М62, соединяющей города Ливерпуль и Кингстон-апон-Халл, скопилось около 120 грузовиков. На некоторых железнодорожных маршрутах наблюдаются перебои в движении поездов. В области Абердиншир в Шотландии пассажиры застряли в поезде на 17 часов из-за шторма.

Более 100 тысяч домов в Шотландии лишились электроэнергии во время урагана в пятницу. К настоящему времени без света там остаются около 60 тысяч домов. Также отключения электричества произошли в северо-восточной Англии и Северной Ирландии.

Шторм с сильным ветром, дождем и снегом обрушился на север и северо-восток Великобритании в пятницу. Порывы ветра достигали 157 км/ч. В этих регионах объявлено наивысшее - "красное" - штормовое предупреждение. BBC News отмечает, что это редкое явление.