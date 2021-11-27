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В Северной Ирландии во время шторма "Арвен" погиб человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Ирландии во время шторма "Арвен" дерево насмерть придавило мужчину в машине, сообщает BBC News.

Шторм с сильным ветром, дождем и снегом обрушился на северные районы Великобритании в пятницу.

В Шотландии полиция запретила людям совершать поездки в районах, охваченных красным предупреждением метеослужбы. Рейсы на поезда и паромы были отменены. Власти попросили жителей до понедельника оставаться дома, так как билеты, купленные на выходные, будут действительны до среды. По состоянию на вечер пятницы самый сильный порыв ветра был зафиксирован со скоростью 78 миль в час (125 км/ч) в Инверберви, небольшом городке на северо-восточном побережье Шотландии.

Ранее, 25 ноября, метеорологическое бюро выпустило "оранжевое" штормовое предупреждение – второе по уровню опасности, которое действительно на северо-востоке Англии и в Шотландии до утра субботы.

Великобритания Северная Ирландия

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