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SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX собирается в середине предстоящей недели вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 53 мини-спутниками весом около 290 кг каждый для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить со стартовой площадки SLC40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида 1 декабря в 18:20 по времени Восточного побережья США (2 декабря в 02:20 мск).

Это будет уже 33-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1842 космических аппаратов

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink

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