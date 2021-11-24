Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США запустили уникальную миссию по изменению траектории астероида

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду запустили космический корабль DART для испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, сообщило НАСА.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с базы космических сил США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:21 по Москве.

Задачей миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) является проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.

Целью является астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, в который аппарат врежется на расстоянии 11 млн км от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться в него в сентябре-октябре 2022 года на скорости 6,6 км в секунду, чтобы повлиять на движение астероида. За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

По данным НАСА, за время миссии специалисты проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий. Там подчеркнули, что в ходе полета будет проверена разработанная для НАСА система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она начнет работать за час до сближения с астероидом.

Диморф, входящий в астероидную систему Дидима (Didymos), не представляет никакой опасности Земле. Он выбран НАСА в качестве объекта для испытания эффективности технологии столкновения космического аппарата с небольшим небесным телом для изменения его траектории полета.

США НАСА NASA DART SpaceX Falcon 9

Новости по теме

Новости

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Что случилось этой ночью: среда, 24 ноября

NASA и SpaceХ проведут испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов

NASA и SpaceХ проведут испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию"

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию"

Два мирных жителя погибли в результате удара Израиля по городу Хомс

ЕС предложил внести в черный список перевозчиков, содействующих незаконному ввозу мигрантов

"Коммерсантъ" сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках

"Коммерсантъ" сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });