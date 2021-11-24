США запустили уникальную миссию по изменению траектории астероида

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду запустили космический корабль DART для испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, сообщило НАСА.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с базы космических сил США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:21 по Москве.

Задачей миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) является проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.

Целью является астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, в который аппарат врежется на расстоянии 11 млн км от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться в него в сентябре-октябре 2022 года на скорости 6,6 км в секунду, чтобы повлиять на движение астероида. За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

По данным НАСА, за время миссии специалисты проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий. Там подчеркнули, что в ходе полета будет проверена разработанная для НАСА система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она начнет работать за час до сближения с астероидом.

Диморф, входящий в астероидную систему Дидима (Didymos), не представляет никакой опасности Земле. Он выбран НАСА в качестве объекта для испытания эффективности технологии столкновения космического аппарата с небольшим небесным телом для изменения его траектории полета.