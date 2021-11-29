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Из-за шторма в турецком проливе Босфор погибли не менее пяти человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильный шторм обрушился на несколько провинций Турции, особенно в районе Эгейского и Мраморного морей, не менее пяти человек погибли, сообщает в понедельник турецкое издание Hürriyet.

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В Стамбуле порывистый ветер унес жизни по крайней мере четырех человек, в том числе одного иностранца, в провинции Зонгулдак погиб один человек, еще 19 человек получили травмы, отмечает Hürriyet.

Между тем, государственная метеорологическая служба Турции предупредила о неблагоприятных погодных условиях в 52 турецких провинциях.

Шторм нанес сильный ущерб району большого Стамбула, там обрушилась часовая башня, затонули несколько рыболовецких судов, затоплены автотрассы, в связи с неблагоприятными метеоусловиями закрыт аэропорт "Сабиха Гёкчен", расположенный в азиатской части города.

Турция Босфор

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