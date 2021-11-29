Два человека погибли в результате урагана, обрушившегося на Стамбул
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильнейший ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Как сообщает Daily Sabah, в результате удара стихии погибли два человека. Предположительно, женщину и ребенка убило обломками рухнувшей крыши.
По данным телеканала NTV, пострадали еще 9 человек.
В соцсетях публикуются видео обрушения башни в Чаталдже (район Стамбула).
VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021
Метеорологическая служба Турции выпустила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. Сообщается, что скорость ветра достигает 80 км/ч.
🌪⚠️ BU GECEYE DİKKAT— NTV (@ntv) November 29, 2021
İstanbul'da lodos etkisini artıracak https://t.co/ezB9ZPeNUz pic.twitter.com/qrFYz5fKPc