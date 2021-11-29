Два человека погибли в результате урагана, обрушившегося на Стамбул

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильнейший ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Как сообщает Daily Sabah, в результате удара стихии погибли два человека. Предположительно, женщину и ребенка убило обломками рухнувшей крыши.

По данным телеканала NTV, пострадали еще 9 человек.

В соцсетях публикуются видео обрушения башни в Чаталдже (район Стамбула).

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

Метеорологическая служба Турции выпустила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. Сообщается, что скорость ветра достигает 80 км/ч.