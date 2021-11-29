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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека погибли в результате урагана, обрушившегося на Стамбул

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильнейший ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Как сообщает Daily Sabah, в результате удара стихии погибли два человека. Предположительно, женщину и ребенка убило обломками рухнувшей крыши.

По данным телеканала NTV, пострадали еще 9 человек.

В соцсетях публикуются видео обрушения башни в Чаталдже (район Стамбула).

Метеорологическая служба Турции выпустила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. Сообщается, что скорость ветра достигает 80 км/ч.

Турция Стамбул

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