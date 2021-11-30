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США заявили о расширении сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе

На Ближнем Востоке Пентагон продолжит поддерживать кампанию по борьбе с терроризмом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания потенциальной угрозы со стороны Китая и КНДР.

"В Индо-Тихоокеанском регионе обзор предусматривает дополнительное сотрудничество с союзниками и партнерами для продвижения инициатив, способствующих региональной стабильности и сдерживанию потенциальной китайской военной агрессии и угроз со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении оборонного ведомства по поводу обновлённой дислокации.

Уточняется, что инициативы включают в себя "поиск более широкого регионального доступа для деятельности по военному партнерству; укрепление инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана". В частности, речь идет о планировании развертывания самолетов в Австралии на ротационной основе.

Что касается Ближнего Востока, был проведен обзор подхода Минобороны США к Ирану и меняющиеся требования к борьбе с терроризмом после окончания операций Пентагона в Афганистане. Согласно документу, в Ираке и Сирии министерство обороны будет продолжать поддерживать кампанию по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и наращивать потенциал партнерских сил.

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