США и ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Евросоюз заявили о готовности совместными усилиями противостоять политике Китая, которая вызывает у них общую озабоченность, говорится в пресс-релизе по итогам состоявшегося в Вашингтоне раунда диалога США - ЕС по Китаю, распространенном пресс-службой американского госдепартамента.

В диалоге приняли участие первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.

"Они обсудили растущий список действий Китая, вызывающих озабоченность, в том числе тех, которые нарушают международное право и противоречат общим ценностям и интересам Соединенных Штатов и ЕС", - говорится в пресс-релизе.

В число таких действий китайской стороны они включили, в частности, политику Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе, как "угрожающую миру и стабильности в регионе", а также оказывающую "непосредственное влияние на безопасность и процветание как Соединенных Штатов, так и Европейского союза".

В ходе диалога были подняты вопросы необходимости тесного сотрудничества в различных форматах против "продолжающихся нарушений" прав человека в Китае, включая репрессии в Синьцзяне и Тибете, а также "эрозию автономии и демократии в Гонконге".

Одновременно США и ЕС "признали важность дипломатии с Китаем, особенно там, где пересекаются интересы и где возможно конструктивное сотрудничество". Это касается проблем Ирана, Корейского полуострова, изменения климата, здравоохранения, наркоторговли, отмечается в пресс-релизе.

Ранее, 30 ноября, Вашингтон заявил о расширении сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания потенциальной угрозы со стороны Китая и КНДР.