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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 202 422, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 207 764 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 437 955 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 778 601.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 587 822. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 468 980 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 084 749 заболевших, из них умерли 614 376 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 670,3. В США на 1 млн жителей скончался 2 401 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 862.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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