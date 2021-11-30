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Во Франции зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Франции во вторник зафиксировало рекордное с 8 апреля количество случаев заболевания коронавирусом, оно составило 47 тысяч случаев, сообщает британская газета The Guardian.

Издание приводит данные министра здравоохранения Оливье Верана, который отметил, что большинство пациентов, которые сейчас находятся в больницах с COVID-19, - невакцинированы.

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При этом около 75% французов на данный момент прошли полный курс вакцинации.

Во время третьей волны COVID-19 весной этого года средний недельный показатель заболеваемости был ниже 42 тыс. случаев.

В понедельник во Франции зарегистрировали самый высокий с весны скачок случаев госпитализации пациентов с COVID-19 - с 470 до 9 860 человек. Число пациентов в отделениях реанимации увеличилось со 117 до 1 749 человек.

Ранее во вторник на острове Реюньон (заморская территория Франции) выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19" "омикрон". По данным CNN, вирус был обнаружен у 53-летнего мужчины, который ранее посетил Мозамбик.

Согласно данным статистического портала Worldometer, за все время пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали 7,6 млн случаев заболевания, 119 тыс. смертей, а 7,1 млн человек выздоровели.

Франция коронавирус

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