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Штамм COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти, сообщают во вторник американский телеканал CNN и другие западные СМИ.

За последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

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Во вторник в Шотландии было выявлено три новых случая, сообщает The Guardian. Таким образом, на данный момент в Шотландии выявлено всего девять заражений "омикроном". По словам секретаря кабинета министров по вопросам здравоохранения Шотландии Хамзы Юсуфа, нет свидетельств того, что вирус попал в страну во время климатического саммита COP26 или матча по регби между Шотландией и ЮАР, однако расследование продолжается.

Тем временем в Австралии выявили шестой случай заболевания новым штаммом у туриста, который прибыл в страну из Катара 25 ноября. Сообщается, что заболевший был вакцинирован. Еще у двух человек, летевших тем же рейсом, был выявлен коронавирус, однако на данный момент неизвестно, каким штаммом они заразились.

Заражение "омикроном" на острове Реюньон стало первым на французской территории. По данным CNN, вирус был обнаружен у 53-летнего мужчины, который посетил Мозамбик.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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