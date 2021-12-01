Российские военные самолеты вывезут из Афганистана более 380 человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации вылетела с аэродрома Чкаловский в Кабул для эвакуации более 380 граждан России, государств-членов ОДКБ и афганских студентов, обучающихся в российских вузах, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что для вывоза людей была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, "которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул".

"Первый самолет Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", - следует из сообщения.

На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от России для населения Афганистана, добавили в Минобороны.