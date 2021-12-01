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Самолет Минобороны доставил в Россию из Афганистана эвакуированных граждан

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Афганистана, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области, сообщило Минобороны РФ.

Самолет доставил граждан Российской Федерации и Афганистана.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

Как отметили в Минобороны, по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу организована третья эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана граждан России, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России.

Ранее в Минобороны указывали, что для вывоза людей была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, "которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул".

Минобороны РФ Афганистан

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