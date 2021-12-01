На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

В результате пострадали три человека

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Авиабомба разорвалась в ходе работ на строительной площадке компании Deutsche Bahn AG в Мюнхене, в результате чего пострадали три человека, в том числе один серьезно, сообщает в среду издание Focus.

Взрыв произошел вблизи центральной железнодорожной станции Мюнхена. В результате междугороднее и внутригородское ж/д движение в этом районе приостановлено, сроки его возобновления пока не называются.

На место событий выехали наряды полиции и кареты скорой помощи. В полиции отметили, что следов преступления в ходе инцидента пока не выявлено.

В свою очередь агентство Associated Press уточняет, что на стройке взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны.