Выручка "русских торгов" Sotheby's составила 17,7 млн фунтов стерлингов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Общая выручка аукционного дома Sotheby's по итогам "русских торгов" составила 17,7 млн фунтов стерлингов, свидетельствуют итоги продаж, опубликованные на сайте аукционного дома.

Так, две работы Ивана Айвазовского, увековечивших воспоминания художника о проведенном в Неаполе лете, были проданы чуть больше чем за 1 млн фунтов стерлингов, картина "Натюрморт с чайником и подносом" Петра Кончаловского была продана за 1,04 млн фунтов стерлингов. Монументальное полотно Эрика Булатова "Небо и море", считающееся классическим примером позднесоветского периода в творчестве художника, также было продано за 1 млн.

Торги русского искусства аукционного дома Sotheby's прошли 30 ноября и 1 декабря.