Аукционные дома ставят рекорды в 2021 году благодаря новичкам и миллениалам

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три ведущих аукционных дома мира - Sotheby's, Christie's и Phillips - сообщили о резком росте продаж предметов искусства в уходящем году на фоне спроса со стороны покупателей, ранее не участвовавших в аукционах, и коллекционеров-миллениалов.

Sotheby's

Британский аукционный дом Sotheby's в 2021 году продал предметы искусства на сумму $7,3 млрд, что стало рекордным показателем за всю 277-летнюю историю компании.

Продажи на аукционах составили $6 млрд из указанной суммы, показатель подскочил на 71% относительно прошлого года, говорится в пресс-релизе. Еще $1,3 млрд составили частные продажи, эта сумма увеличилась почти на треть.

Продажи товаров категории "люкс", в которую в том числе входят украшения, дизайнерские сумки и вино, впервые превысили $1 млрд, во многом за счет спроса со стороны молодых коллекционеров, отметил глава Sotheby's Чарльз Стюарт.

По его словам, миллениалы все чаще покупают редкие книги, антиквариат и винтажные автомобили, хотя раньше новички обычно ограничивались современным искусством и игнорировали остальные сегменты.

Современное искусство по-прежнему остается самой прибыльной категорией для аукционного дома - на таких произведениях компания выручила рекордные $4,3 млрд в уходящем году.

Однако самым дорогим лотом, ушедшим с молотка на аукционах Sotheby's, стал "Портрет юноши с медальоном" кисти Сандро Боттичелли - русскоязычный коллекционер, имя которого не раскрывается, отдал за полотно мастера Возрождения $92,2 млн.

Всего компания в этом году продала 57 лотов по цене, превышающей $15 млн. В их числе - одна из 13 оригинальных копий Конституции США 1787 года, ушедшая за $43,2 млн, и автопортрет Фриды Кало, установивший рекорд стоимости для произведения искусства из Латинской Америки - аргентинский девелопер и коллекционер Эдуардо Костантини заплатил за него $34,5 млн.

Christie's

Аукционный дом Christie's в 2021 году выручил на продаже предметов искусства $7,1 млрд, что стало лучшим для компании показателем за пять лет, и рассчитывает повторить или даже улучшить этот результат в следующем году.

"Наши клиенты не игнорируют широкий экономический контекст, но ими движет страсть, и теперь они знают, что мы можем работать в период неопределенности, - сказал гендиректор дома Гийом Серутти. - Высокая инфляция также играет нам на руку, потому что она заставляет людей приобретать вещи, которые не теряют своей ценности. Это придает нашему рынку устойчивости".

Christie's увеличила продажи на 54% относительно 2020 года и на 22% по сравнению с доковидным 2019 годом. Аукционные продажи составили $5,7 млрд, частные сделки - $1,7 млрд. При этом 35% всех покупателей лотов ранее не были клиентами Christie's, что говорит о расширяющейся базе коллекционеров и покупателей предметов искусства.

Самый ценный шедевр, проданный Christie's (также ставший самым дорогим аукционным лотом за последние два года) - картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна", ушедшая за $103,4 млн. Кроме того, полотно американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии "В таком случае" из коллекции Джанкарло Джамметти, сооснователя дома моды Valentino, ушло с молотка за $93,1 млн.

Christie's не мог остаться в стороне от последних тенденций в искусстве и организовал продажу уникальных цифровых произведений - NFT-токенов (non-fungible tokens). Оригинальность и право собственности таких произведений доказывается при помощи технологии блокчейн. В рамках аукциона в марте работа художника под ником Beelpe была куплена за рекордные $69,3 млн.

С тех пор дом продал NFT-токены на общую сумму $150 млн, что составляет 6% от всех продаж современного искусства.

Phillips

Самый скромный член "большой тройки" аукционных домов, специализирующийся на искусстве XX-XXI веков Phillips, в уходящем году заработал рекордные в своей истории $1,2 млрд, увеличив продажи на 63% относительно прошлого года.

Число новых аккаунтов, заведенных пользователями на сайте аукционного дома, составило около 44 тыс., по данным компании, хотя некоторые заводили учетные записи не для покупок, а для просмотра прямых трансляций аукционов.

Половина из десяти самых дорогих лотов, проданных Phillips в этом году, оказались в Азии, включая работу американской художницы Джорджии О'Киф "Геликония" стоимостью $7,7 млн. Гонконгский офис компании в этом году удвоил продажи, выручив в общей сложности $270 млн.