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Китай приостановил экспорт товаров через пункт пропуска на границе с Забайкальем

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Работа пункта пропуска "Маньчжурия" на российско-китайской границе с 3 декабря будет приостановлена из-за угрозы распространения COVID-19, сообщили власти одноименного китайского города в письме министерству планирования и развития Забайкальского края.

"Ввиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия (...) с 3 декабря на МАПП Маньчжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию. Эти меры являются временными и вынужденными, призваны предотвратить и взять под контроль эпидемию в нашем городе, и будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации", - пишут авторы.

Их решение принято штабом по профилактике и контролю эпидемии в городе из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что были приняты строгие меры по функционированию "в режиме замкнутого цикла", необходимо и дальше улучшать работу по профилактике эпидемии на пункте пропуска, сокращать людские потоки, как можно скорее прервать цепочки передачи инфекций, пояснила китайская сторона.

После получения послания губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил полностью рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать другие логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках.

По инициативе китайской стороны 29 ноября был изменен порядок пропуска грузовых транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск - Маньчжурия, после чего Ассоциация международных перевозчиков разработала специальную цифровую платформу для грузоперевозчиков, призванную стабилизировать и упростить порядок проезда транспорта на территорию КНР - платформа также должна была заработать 3 декабря.

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Китай Забайкальский край Маньчжурия Коронавирус

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