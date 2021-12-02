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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заседание комитета ОПЕК+ закончилось с настроем оставить план без изменения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закончилось, готовится начало полноформатной встречи министров ОПЕК+.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, настрой участников - ничего не менять в плане по наращиванию добычи.

Как сообщали источники "Интерфакса", ранее техкомитет ОПЕК+ понизил оценку наращивания коммерческих запасов по одному из вариантов, но все-таки по обоим вариантам, базовому и альтернативному, в 2022 году на рынке нефти предполагается профицит. В оба рассматриваемых варианта заложено планируемое увеличение добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с каждый месяц, однако, говорят источники, все потенциальные опции решений по добыче сейчас - "на столе".

Июльским решением ОПЕК+ предусмотрено увеличение нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц, однако министры встречаются ежемесячно, чтобы оценить ситуацию на рынке и подкорректировать стратегию при необходимости.

Министры еще ни разу не изменили первоначальную концепцию, хотя крупнейшие потребители - Китай, Япония, Индия и США (также является крупнейшим нефтепроизводителем) - просили ОПЕК+ еще больше увеличить добычу, чтобы сбить цены на рынке.

Отчаявшись добиться дополнительной нефти от ОПЕК+, США, Китай, Индия, Великобритания и Япония объявили о намерении высвободить порядка 70 млн баррелей из стратегических запасов (SPR). Однако эксперты ОПЕК + посчитали эту меру несущественной для рынка.

Другой фактор, который может оказать влияние на решение коалиции - появление нового штамма коронавируса "омикрон". Однако в ОПЕК+ полагают, что пока ещё сложно оценить его влияние на нефтяной рынок.

В то же время страны ОПЕК+ перевыполняют свои обязательства по сделке и в течение трех месяцев с момента принятия решения о наращивании добычи недопоставляют на рынок 0,7-1 млн б/с каждый месяц.

Цены на нефть отреагировали на сообщения о новом штамме падением с уровней $80 за баррель на 10%, однако затем немного отыграли это снижение. Волатильности на рынке способствуют сообщения, что страны ОПЕК+ могут приостановить наращивание добычи.

ОПЕК+ нефть

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