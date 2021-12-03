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Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект о запрете на импорт из Синьцзяна

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей американского Конгресса планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект, который предусматривает запрет на импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщил журналистам один из авторов документа конгрессмен-демократ Джим Макговерн.

"Следующая неделя - важная неделя для проблемы защиты прав человека. Мы считаем важным внести некоторые изменения в закон, касающийся Китая. Надеюсь, большая его часть будет посвящена правам человека. Законопроект посвящен предотвращению принудительного труда уйгуров, мы хотим, чтобы он в той или иной форме преодолел финишную черту", - сказал Макговерн, который является сопредседателем Комиссии Конгресса по правам человека.

США последовательно обвиняют Пекин в репрессиях и геноциде против уйгурского населения Синьцзяна, использовании в автономном районе принудительного труда. Китай в категоричной форме отрицает эти обвинения.

США Джим Макговерн Синьцзян Китай

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