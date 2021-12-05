Министр обороны США счел союзников и инновации ключевыми факторами в конкуренции с Китаем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин назвал союзников и инновации ключевыми факторами в конкуренции с Китаем. Об этом сообщает Associated Press.

Остин указал, что Пентагон собирается расширить сотрудничество с частными компаниями в сфере высоких технологий и укрепить отношения с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сохранить конкурентное преимущество перед КНР.

Министр также отметил, что Вашингтон прекрасно понимает, каким вызовом является Пекин, но США не бояться конкуренции. Остин заявил, что уверен в победе США.

Глава Пентагона указал, что нужно устранить бюрократические барьеры, которые усложняют передачу армии США достижений в области нанотехнологий, беспилотных систем и искусственного интеллекта от частных компаний.

Говоря о региональных союзниках США, Остин пояснил, что американцы не стремятся создать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии. По его словам, Вашингтон хочет создать такую международную систему, которая будет свободной, стабильной и открытой.

Ранее Остин заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы. Он указал, что Вашингтон "собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая". Поэтому США "активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР", и, американские дипломаты и военные "предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов".