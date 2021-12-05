Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Министр обороны США счел союзников и инновации ключевыми факторами в конкуренции с Китаем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин назвал союзников и инновации ключевыми факторами в конкуренции с Китаем. Об этом сообщает Associated Press.

Остин указал, что Пентагон собирается расширить сотрудничество с частными компаниями в сфере высоких технологий и укрепить отношения с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сохранить конкурентное преимущество перед КНР.

Министр также отметил, что Вашингтон прекрасно понимает, каким вызовом является Пекин, но США не бояться конкуренции. Остин заявил, что уверен в победе США.

Глава Пентагона указал, что нужно устранить бюрократические барьеры, которые усложняют передачу армии США достижений в области нанотехнологий, беспилотных систем и искусственного интеллекта от частных компаний.

Говоря о региональных союзниках США, Остин пояснил, что американцы не стремятся создать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии. По его словам, Вашингтон хочет создать такую международную систему, которая будет свободной, стабильной и открытой.

Ранее Остин заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы. Он указал, что Вашингтон "собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая". Поэтому США "активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР", и, американские дипломаты и военные "предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов".

Китай США Ллойд Остин

Новости по теме

Новости

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

В Белоруссии сообщили о нарушении границ украинским Ми-8

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });