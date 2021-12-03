Ситуация с очередями российских туристов в аэропортах Египта нормализовалась

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с длительным ожиданием вылета российскими туристами в курортных аэропортах Египта к началу декабря нормализовалась, сообщили "Интерфаксу" представители туротрасли. Отмечается, что время прохождения предполетных формальностей заметно сократилось.

"Однозначно можем подтвердить, что время ожидания в очередях в аэропортах Египта заметно сократилось, это факт", - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании Royal Flight.

В пресс-службе туроператора Coral Travel, в свою очередь, рассказали со ссылкой на слова туристов, что очереди есть, но они не больше, чем могут быть в любом загруженном курортном аэропорту мира.

"В какие-то дни и на какие-то рейсы больше, в какие-то меньше", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

В компании "Интурист" информацию коллег подтвердили. "Ситуация с очередями изменилась в лучшую сторону, время ожидания досмотра сократилось. Ранее мы забирали туристов из отелей и привозили в аэропорт за 5 часов до вылета. Сейчас, как и на других массовых зарубежных направлениях - за 3 часа", - рассказал представитель туроператора в Египте Мохамед Гамиль.

По его словам, в аэропорту Шарм-аль-Шейха открыли 6 проходов для досмотра вместо действовавших двух. Кроме того, и в Шарм-эль-Шейхе, и Хургаде снова стала доступна услуга фаст-трек - проход через все досмотровые формальности по ускоренной процедуре без очереди.

В то же время, в компании TUI Россия сообщили, что ситуация с очередями зависит от конкретного рейса.

С начала ноября, после запуска чартерных рейсов на курорты Хургада и Шарм-аль-Шейх и, соответственно, начала массового туризма в Египет, в аэропортах курортов образовались огромные очереди, время ожидания посадки на рейс достигало 5-6 часов.

Египет ввел дополнительные процедуры досмотра туристов из России перед посадкой на обратные рейсы. Из-за длительного прохождения контроля многие туристы опаздывали на свои рейсы. Кроме того, россияне жаловались на условия пребывания в аэропортах, где из-за скопления большого числа людей не хватало кресел, отсутствовала питьевая вода, не соблюдалась социальная дистанция.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 24 ноября попросила министра туризма Египта Халеда аль-Анани взять под контроль ситуацию с очередями и предпринять меры для сокращения времени ожидания российских туристов.