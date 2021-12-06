Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр туризма Египта Халед аль-Анани на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой подтвердил, что властям страны удалось решить проблему с длительным ожиданием вылета российскими туристами в курортных аэропортах, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Министр туризма Египта Халед аль-Анани на встрече сообщил Зарине Догузовой о решении вопроса с очередями в аэропортах Египта. В условиях возрастающего потока туристов власти Египта будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на египетских курортах. Стороны также договорились провести первое заседание российско-египетской контактной группы по туризму по итогам зимнего сезона", - говорится в сообщении.

Догузова встретилась с египетским коллегой во время генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая прошла в Мадриде на прошлой неделе.

Как сообщалось, с начала ноября, после запуска чартерных рейсов на курорты Хургада и Шарм-аль-Шейх и, соответственно, начала массового туризма в Египет, в аэропортах курортов страны образовались огромные очереди, время ожидания посадки на рейс достигало 5-6 часов. Это было связано с тем, что Египет по требованию российских властей ввел дополнительные процедуры досмотра туристов из России перед посадкой на обратные рейсы. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма Египта взять под контроль ситуацию с очередями и предпринять меры для сокращения времени ожидания российских туристов.

В пятницу туроператоры сообщили "Интерфаксу", что в последнее время ситуация в аэропортах начала улучшаться, время ожидания вылета и прохождения предполетных формальностей сократилось. Туристов теперь можно привозить в аэропорты не за 5-6 часов, а за три, как в других курортных аэропортах мира.