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Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на T&#252;rkiye
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому экспортным брендом страны будет Türkiye.

Как отмечает Hurriyet, соответствующий циркуляр опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Теперь товары турецкого производства будут помечаться именно "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey, как раньше.

Предполагается, что это повысит узнаваемость продукции страны в мире.

Кроме того, именно слово Türkiye будет использоваться в официальной переписке с зарубежными партнерами.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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