Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому экспортным брендом страны будет Türkiye.
Как отмечает Hurriyet, соответствующий циркуляр опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Теперь товары турецкого производства будут помечаться именно "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey, как раньше.
Предполагается, что это повысит узнаваемость продукции страны в мире.
Кроме того, именно слово Türkiye будет использоваться в официальной переписке с зарубежными партнерами.